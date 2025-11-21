«У него последний сезон»: экс-хоккеист оценил шансы Овечкина забить 1000 голов

Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Данис Зарипов подверг сомнению возможность достижения Александром Овечкиным отметки в 1000 голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«До 1000 шайб осталось 96 голов. За один сезон это сделать нереально. Все прекрасно понимают, что у Александра он последний в НХЛ. Как бы мы ни уважали Овечкина, но забить столько шайб очень сложно», — пояснил Зарипов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

«Вашингтон» после 21 сыгранного матча занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 24 очка.

Ранее Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 32 шайб.