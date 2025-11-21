На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«НБА — лига очень циничная»: перспективы баскетболиста Демина пока неясны

Кущенко о перспективах игрока НБА Демина: очень большой талант
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выского оценил перспективы российского баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Демина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает «Чемпионат».

«НБА — лига очень циничная. По Егору — очень большой талант. У него есть все, чтобы пойти по высокой линейке. Сейчас не надо никого обсуждать, на статистику смотреть достаточно рано. Я думаю, что в декабре или начале января будет что-то понятно», — заявил Кущенко.

12 ноября Демин установил новый личный рекорд результативности в матчах регулярного чемпионата НБА. Спортсмен набрал 16 очков в матче против «Торонто Рэпторс» — 11 очков он заработал именно в первой половине игры. За 28 минут на площадке он совершил 5 результативных передач и 4 подбора.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в НБА. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

Ранее Демин по приглашению Овечкина посетил матч «Вашингтона» в НХЛ.

Баскетбол. НБА
