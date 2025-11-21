Овечкин сократил отставание от Гретцки до 32 шайб

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 32 шайб после хет-трика

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 32 шайб.

Матч против «Монреаль Канадиенс» завершился со счетом 8:4. Овечкин забил 982-й, 983-й и 984-й гол в НХЛ, приблизившись к рекорду Гретцки, который составляет 1016 голов.

Овечкин также отдал результативную передачу и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ, набрав в сумме 1643 очка (907 голов и 736 передач). Он обошел канадца Джо Сакика, занимавшего ранее десятую позицию в этом рейтинге.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

«Вашингтон» после 21 сыгранного матча занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 24 очка.

Ранее в клубе НХЛ Овечкина назвали потрясающим человеком.