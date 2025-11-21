На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спасибо, Мартен»: в Госдуме поблагодарили биатлониста Фуркада за поддержку России

Депутат Чепиков поблагодарил биатлониста Фуркада за поддержку россиян
Patrick Semansky/AP

Депутат Госдумы Сергей Чепиков выразил благодарность французскому биатлонисту Мартену Фуркаду за предложение помочь российским спортсменам вернуться в международный спорт. Его слова передает News.ru.

«Я благодарен Мартену за эту инициативу. Хотелось бы, чтобы к ней подключились и другие спортсмены, которые знают российских биатлонистов и понимают, что без них невозможна полноценная конкуренция и захватывающая борьба на Олимпийских играх. Огромное спасибо тебе, Мартен!» — заявил Чепиков.

Мартен Фуркад выступил с инициативой быть посредником в переговорах с Международным союзом биатлонистов (IBU). После президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил о проведении видеоконференции с Фуркадом как представителем Международного олимпийского комитета (МОК).

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее в Госдуме оценили резолюцию об олимпийском перемирии.

