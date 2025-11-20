Карпин объяснил нежелание российских футболистов уезжать в Европу

Карпин: зачем российским игрокам уезжать в Европу, если тут хорошо платят

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в комментарии для Legalbet высказался о том, почему в топовых европейских чемпионатах выступает мало игроков из России, в то время как во времена профессиональной карьеры игрока самого специалиста картина была совсем иной.

«Я бы даже сказал не 20-летней давности, а 30-летней. Я думаю, им просто нет смысла уезжать. Из-за финансов. Зачем уезжать, если и здесь платят хорошо», — подчеркнул тренер.

В текущем сезоне в пяти ведущих европейских лигах выступают всего три российских легионера: запасной голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, один из лидеров французского «Монако» полузащитник Александр Головин и полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян, который пока не может закрепиться в основном составе из-за многочисленных травм.

Сам Валерий Карпин ушел с поста главного тренера московского «Динамо», занимающего десятое место в Российской премьер-лиге после первого круга с 17 очками, и решил сосредоточиться на обязанностях главного тренера сборной России.

