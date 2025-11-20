На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФИФА обязала английский клуб выплатить ЦСКА деньги за Влашича

ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА деньги за Влашича
true
true
true
close
Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала английский «Вест Хэм» заплатить московскому ЦСКА за футболиста Николу Влашича. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Наши требования удовлетворены в полном объеме. ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить полную сумму транша и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023-го. Ранее идентичное решение было вынесено ФИФА в нашу пользу и по второму траншу», — написал Брейдо.

Также Брейдо отметил, что в ЦСКА ожидают обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) по этому решению, как было по аналогичному решению по второму траншу за Влашича. По выплатам второго транша за Влашича клуб обратились в Федеральный трибунал Швейцарии.

«Слушания проходят заочно, по письменным позициям – мы находимся в статусе ожидания решения», — подчеркнул Брейдо.

11 июня 2023 года ФИФА обязала английский «Вест Хэм» выплатить московскому ЦСКА €17,43 млн за трансфер хорватского хавбека Николы Влашича.

Было указано, что «Вест Хэм» не сумел доказать, что отсутствие выплат за Влашича из-за санкций против России является форс-мажорным обстоятельством. Англичане должны выплатить ЦСКА деньги до 31 июля, иначе сумма долга увеличится до €25,65 млн. Кроме того, «Вест Хэму» могут запретить регистрировать новых игроков в течение трех лет. Клуб был не согласен с этим решением и подал апелляцию.

Ранее ЦСКА назвал политическим разрешение клубу АПЛ не выплачивать долг.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами