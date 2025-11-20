ФИФА обязала английский клуб выплатить ЦСКА деньги за Влашича

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала английский «Вест Хэм» заплатить московскому ЦСКА за футболиста Николу Влашича. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Наши требования удовлетворены в полном объеме. ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить полную сумму транша и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023-го. Ранее идентичное решение было вынесено ФИФА в нашу пользу и по второму траншу», — написал Брейдо.

Также Брейдо отметил, что в ЦСКА ожидают обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) по этому решению, как было по аналогичному решению по второму траншу за Влашича. По выплатам второго транша за Влашича клуб обратились в Федеральный трибунал Швейцарии.

«Слушания проходят заочно, по письменным позициям – мы находимся в статусе ожидания решения», — подчеркнул Брейдо.

11 июня 2023 года ФИФА обязала английский «Вест Хэм» выплатить московскому ЦСКА €17,43 млн за трансфер хорватского хавбека Николы Влашича.

Было указано, что «Вест Хэм» не сумел доказать, что отсутствие выплат за Влашича из-за санкций против России является форс-мажорным обстоятельством. Англичане должны выплатить ЦСКА деньги до 31 июля, иначе сумма долга увеличится до €25,65 млн. Кроме того, «Вест Хэму» могут запретить регистрировать новых игроков в течение трех лет. Клуб был не согласен с этим решением и подал апелляцию.

Ранее ЦСКА назвал политическим разрешение клубу АПЛ не выплачивать долг.