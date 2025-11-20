Бывшая российская фигуристка не выступит на этапе Гран-при в Финляндии из-за отсутствия визы

Фигуристка Самоделкина не выступит на этапе Гран-при в Финляндии

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан, не выступит на этапе Гран-при в Финляндии, сообщает Telegram-канал «Всем лутц».

Спортсменка получила приглашение на турнир от организаторов, но не успела сделать визу.

Турнир пройдет в Хельсинки 21–23 ноября.

После перехода в сборную Казахстана Самоделкина ушла из тренерской группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Ранее Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана.