Российская звезда НХЛ хочет вернуться домой

Тренер хоккейного «Спартака» Алексей Ковалев рассказал, что форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин хочет вернуться в Россию из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает RG.

«Иногда можно пожертвовать деньгами и все равно наслаждаться командой и атмосферой. Ходят разговоры, что Панарин хочет покинуть НХЛ и вернуться в Россию. Не знаю, правда ли это, но так говорят люди здесь», — сказал Ковалев.

33-летний россиянин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997—2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

