«Холанд идет в лучших бомбардирах»: почему «Сити» обыграет «Ньюкасл»

Экс-игрок Пименов верит в победу «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом»
«Манчестер Сити» одержит победу над «Ньюкаслом» в матче 12 тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Такое мнение в комментарии порталу Odds.ru выразил бывший футболист национальной команды России, московских «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов.

«Ньюкасл после прошлого года и заявки на большую команду в этом сезоне вообще не блещет. Пропускает по два-три мяча в последних пяти турах, забивает мало и идет в низу таблицы», — заметил эксперт.

По мнению Пименова, «сороки» могут забить один мяч, но от «горожан» получат как минимум три.

«Холанд идет в лучших бомбардирах. И мне кажется, «Сити» поймал свою игру и опять стал таким грозным соперником. <...> В каждом тайме «Сити» победит; А если Холанд не забьет, то можно поставить, что один гол будет забит с пенальти», — убежден экс-футболист.

После 11 туров команда Хосепа Гвардиолы идет на втором месте турнирной таблицы АПЛ, набрав 26 очков и на четыре балла отставая от лидирующего «Арсенала». «Ньюкасл» с 12-ю баллами расположился на 14-й строчке.

Ранее Холанд впервые с 1998 года вывел сборную Норвегии на чемпионат мира.

