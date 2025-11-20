Овечкин поднялся в топ-10 хоккеистов по числу побед в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся в топ-10 хоккеистов по числу побед в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 20 ноября «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4. Этот матч стал для россиянина 833-м победным. По этому показателю он поднялся в топ-10 игроков за всю историю, обойдя Рэя Бурка (832). Лидером по числу побед является шведский нападающий Никлас Лидстрем (937).

Овечкин в матче отличился голом. Для него эта заброшенная шайба стала седьмой в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, причем четыре гола он оформил в последних пяти играх «Вашингтона».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

