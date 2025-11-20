Овечкин повторил один из рекордов Хоу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с канадским форвардом Горди Хоу по числу голов на одной арене Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

В ночь на 20 ноября «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4. Овечкин в матче отличился голом, который стал для него 480-м на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Хоу забросил аналогичное число шайб на арене «Детройт Олимпия».

Для него эта заброшенная шайба стала седьмой в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, причем четыре гола он оформил в последних пяти играх «Вашингтона».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин поднялся в топ-10 хоккеистов по числу побед в НХЛ.