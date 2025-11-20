На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в НХЛ, Овечкин забросил шайбу
Jerome Miron-Imagn Images/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершился со счетом 7:4. В составе победившей команды один из голов оформил российский нападающий Александр Овечкин, а также шайбы забросили Том Уилсон, оформивший дубль, Райан Леонард, также забивший дважды, Алексей Протас и Энтони Бовилье. За «Ойлерз» в этом матче забивали Леон Драйзайтль, Давид Томашек и Дарнелл Нерс, на счету которого два гола.

Для Овечкина эта заброшенная шайба стала седьмой в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, причем четыре гола он оформил в последних пяти играх «Вашингтона».

На счету хоккеистов «Кэпиталз» 22 очка в 20 матчах, команда расположилась на десятом месте в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» имеет в своем активе 22 балла, набранные в 22 встречах, и идет на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Ранее легенда НХЛ назвал Овечкина русским медведем.

Хоккей. НХЛ
