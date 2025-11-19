На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Матерые, заряженные, голодные»: российский боец о Гран-при Fight Nights

Боец Гончаров назвал предстоящий Гран-при искрой для возвращения Fight Nights
true
true
true
close
Департамент по коммуникациям Корпорации «Синергия»

Российский боец легкого веса Андрей Гончаров рассказал о предстоящем Гран-при Fight Nights, отметив, что предстоящее соревнование может всколыхнуть мир ММА в России. Его слова приводит департамент по коммуникациям Корпорации «Синергия».

«Все ребята матерые, заряженные и голодные. Когда я узнал примерный состав, решил, что этот Гран-при не хуже, чем у АСА. Не знаю, все ли ребята подписались, но рассматривались многие интересные бойцы. Этот Гран-при станет искрой для возвращения Fight Nights на топовые позиции. В России мы наблюдаем стагнацию ММА, а такие события способны всколыхнуть индустрию», — отметил он.

Гончаров в рамках Гран-при Fight Nights проведет поединок в первом раунде с Владимиром Токовым. Их бой станет главным событием турнира в Ростове-на-Дону 5 декабря.

Сам Токов назвал своего соперника зрелищным бойцом.

«Андрей — зрелищный боец и хороший парень, очень хорошо двигается и бьёт руками. Он любит порубиться и подвигаться. Я готов пройти до конца этот Гран-при», — подчеркнул он.

Ранее боец UFC пообещал не добивать Ислама Махачева.

