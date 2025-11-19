На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер вратарей сборной России рассказал, как изменился Максименко

Тренер Кафанов: у Максименко все время меняются тренеры и требования от них
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Тренер вратарей национальной сборной России Виталий Кафанов в комментарии для Legalbet высказался о ситуации с голкиперами в московском «Спартаке» и о том, как это влияет на карьеру основного стража ворот и нынешнего капитана красно-белых Александра Максименко.

«За последнее время у Максименко были тренеры португальцы, итальянцы, немцы, испанцы и россияне. Пять разных национальностей, пять разных школ. Представьте, у него почти каждый год меняются требования от тренера вратарей. Один тренер говорит, что ты так должен падать, другой, что ты здесь должен руки держать. Один говорит гадать до удара, другой, что нужно работать по мячу. Он прошел столько школ, благодаря чему очень сильно вырос за последние годы», — считает Кафанов.

При этом специалист подчеркнул, что все это не сказывается негативно на самом игроке. По словам Кафанова, он общался на эту тему с самим Максименко, и тот отмечал, что сложно только в первое время после назначения нового тренера, и в итоге он брал от каждого что-то, но в работе приходил к своему стилю.

В текущем сезоне Максименко провел все 15 матчей в составе «Спартака» в Российской премьер-лиге, пропустив в них 21 мяч и четырежды оставив свои ворота в неприкосновенности. При этом футболист находится под огнем критики из-за статистики ожидаемых голов, по которой он является худшим вратарем чемпионата по числу предотвращенных мячей в свои ворота.

«Спартак» закончил первый круг РПЛ на шестом месте и отстает от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА на восемь очков. Деян Станкович ушел с поста главного тренера клуба, а исполняющим обязанности наставника назначен Вадим Романов, работавший в штабе серба.

Ранее министру спорта предложили сократить число легионеров в заявках клубов.

