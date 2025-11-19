На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министру спорта предложили сократить число легионеров в заявках клубов

true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Российские тренеры Юрий Семин, Станислав Черчесов и Валерий Газзаев предложили сократить лимит на легионеров в заявках клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Предложение выдвинули на встрече министра спорта Дмитрия Дегтярева с членами правления Объединения отечественных тренеров по футболу. Специалисты обратили внимание на проблему, когда подбором игроков занимается менеджмент клуба, а не главный тренер, что приводит к большому количеству слабых иностранцев.

Также было предложено ввести налог на иностранных тренеров, утвердить минимальные квоты на игровое время для футболистов до 21 года, установить солидарные выплаты академиям за дебют их воспитанников, запустить новое соревнование для резервных команд и возродить Высшую школу тренеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.

Ранее стало известно о сроках введения обновленного лимита на легионеров в РПЛ.

