Легенда ЦСКА назвал Карпина актером, играющим роль тренера

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не считает Валерия Карпина тренером.

По его словам, при работе с футболистами Карпин играет роль тренера.

«То, что наши показали — это за гранью. Вообще непонятно, что во что они играли. Или они не хотят, или не умеют, или не могут. Черт его знает, трудно сказать. Может быть, все вместе. Карпин не понимает в футболе ничего абсолютно, он в игроках не разбирается. Это даже невооруженным глазом видно, что он не разбирается. Он играет роль тренера, а не тренирует. Как по Шекспиру — весь мир театр, и люди в нем — актеры. Вот есть актеры, и он играет роль тренера. И никто ему ничего не может сказать. Я ему могу сказать, что он не понимает ничего в футболе. Абсолютно. Так бывает — классный игрок не всегда может быть тренером и наоборот. Посредственный игрок все понимает и во всем разбирается. Примеров таких привести можно целое множество», — заявил Пономарев.

Сборная России провела в ноябрьской паузе международные матчи против Перу 12 ноября на санкт-петербургской «Газпром Арене» (1:1) и 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» против сборной Чили (0:2).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

