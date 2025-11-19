На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда ЦСКА рассказал, как в СССР на футбол ходили с водкой

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что в СССР на футбол болельщики брали водку
Варвара Гертье/РИА «Новости»

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что поддерживает законопроект о возвращении пива на стадионы.

По его словам, раньше на матчи болельщики приносили водку, которая не создавала никому никаких проблем.

«Вернуть пиво уже давно пора. Его запрет изначально — идиотизм полный! В советское время приходили болельщики на футбол со своим чемоданчиком. В чемоданчике том была бутылка водки и закуска. Все сидели, выпивали дружно, никаких антагонизмов не было. «Спартак», «Динамо», ЦСКА — все сидели дружно. И никогда не было никаких инцидентов — не на футбольном поле, не на трибунах. Милиционеры даже никогда не вмешивались», — заявил Пономарев.

18 ноября инсайдер Иван Карпов заявил, что принципиальное решение в пользу возвращения пива уже принято, и что в ближайшее время законопроект будет принят Госдумой.

Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах в России действует с 2005 года. Исключение было сделано лишь для игр чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее Владимир Пономарев заявил, что Валерий Карпин провалился во всех клубах.

