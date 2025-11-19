Минспорт утвердил Абрамову на пост главного тренера сборной по легкой атлетике

Министерство спорта России официально утвердило кандидатуру Светланы Абрамовой на должность главного тренера сборной страны по легкой атлетике. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Абрамова — заслуженный тренер России, опытный управленец с глубоким пониманием тренировочного процесса. Более десяти лет она отвечала за работу сборной в прыжках с шестом, выстроила эффективную систему подготовки. Уверен, что ее управленческая школа и преемственность в подходах помогут команде двигаться вперёд», — заявил Дегтярев.

Абрамова сменит на этом посту Руслана Мащенко, который возглавлял команду с мая 2023 года. Также она станет первой женщиной на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике.

Абрамова ранее занимала должность спортивного директора ВФЛА. Под ее руководством прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро Олимпийских игр 2021 года, золото чемпионата мира 2019 года и золото чемпионата Европы 2014 года.

Ранее суд США отклонил антимонопольный иск «Олимпиады на стероидах».