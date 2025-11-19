На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минспорт утвердил Абрамову на пост главного тренера сборной по легкой атлетике

Григорий Сысоев/РИА Новости

Министерство спорта России официально утвердило кандидатуру Светланы Абрамовой на должность главного тренера сборной страны по легкой атлетике. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Абрамова — заслуженный тренер России, опытный управленец с глубоким пониманием тренировочного процесса. Более десяти лет она отвечала за работу сборной в прыжках с шестом, выстроила эффективную систему подготовки. Уверен, что ее управленческая школа и преемственность в подходах помогут команде двигаться вперёд», — заявил Дегтярев.

Абрамова сменит на этом посту Руслана Мащенко, который возглавлял команду с мая 2023 года. Также она станет первой женщиной на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике.

Абрамова ранее занимала должность спортивного директора ВФЛА. Под ее руководством прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро Олимпийских игр 2021 года, золото чемпионата мира 2019 года и золото чемпионата Европы 2014 года.

Ранее суд США отклонил антимонопольный иск «Олимпиады на стероидах».

