«Он же вообще чокнулся»: в адекватности Карпина усомнились

Экс-футболист Бубнов: я бы Карпина послал, он же вообще чокнулся

Бывший футболист Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» резко отреагировал на сообщения о требованиях тренера сборной России Валерия Карпина получить расширенные полномочия в «Динамо» после ухода с поста наставника.

«Если бы он мне такое заявил, я бы его сразу послал. Пишет заявление об уходе по собственному желанию. Мол, все, до свидания. И еще говорит, что не будет требовать неустойку. Он вообще чокнулся. Что творит?», — отметил Бубнов.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

