На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший форвард ЦСКА в четвертый раз арестован в Бразилии

Экс-форвард ЦСКА Жо задержан в Бразилии за неуплату алиментов
close
Официальный сайт «Нагоя Грампус»

Бывший нападающий московского ЦСКА Жо был арестован в Бразилии за неуплату алиментов своей бывшей жене, сообщает «Mash на спорте».

38-летний футболист был задержан на пляже Барра-да-Тижука в Рио-де-Жанейро.

Это четвертый арест спортсмена — предыдущие задержания происходили в мае и декабре 2024 года, а также в июне 2025 года. В ходе декабрьского ареста футболиста доставляли в Центр перераспределения заключенных, но вскоре освободили после погашения задолженности его представителями.

7 ноября 2025 года ЦСКА анонсировал визит Жо в Москву для посещения матчей команды в конце ноября.

Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год, а затем перебрался в «Манчестер Сити». В Англии нападающий с клубом выиграл Кубок страны. Также Жо поиграл за «Эвертон», «Галатасарай», ряд клубов из Бразилии, «Аль-Шабаб» (Дубай), китайский «Цзянсу Сунин» и японский «Нагоя Грампус». С 2004 года нападающий выступает за «Амазонас».

Жо был лучшим нападающим ЦСКА в 2006 и 2007 годах. Он стал чемпионом России в 2006 году, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

На счету футболиста 13 матчей в составе сборной Бразилии и бронза Олимпийских игр в Пекине. В 2013 году он с командой завоевал золото Кубка конфедераций.

Ранее министру спорта предложили сократить число легионеров в заявках клубов.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами