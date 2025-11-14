На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший чемпион мира попался на кокаине

Бывший чемпион мира по версии WBO Паркер сдал положительный допинг‑тест
true
true
true
close
Shirley Kwok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер сдал положительный допинг‑тест на кокаин. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издание, за подобное нарушение антидопинговых правил боксеру грозит дисквалификация на два года.

Новозеландский боксер, который выступает в тяжелой весовой категории, сдал допинг-тест в день боя с представителем Великобритании Фабио Уордли, который состоялся в конце октября 2025 года в Лондоне. Поединок завершился победой английского боксера техническим нокаутом в 11-м раунде, что позволило ему стать обладателем временных поясов WВО и WBA.

Также отмечается, что спортсмен в течение всей подготовки к бою находился вместе со своей семьей в Ирландии и Лондоне. При этом издание The Sun указывает, что в биоматериале Паркера был обнаружен метаболит кокаина — бензоилэкгонин. Вещество может оставаться в крови до четырех дней. Это значит, что Паркер употребил наркотик в последнюю неделю перед боем.

За карьеру 33‑летний Паркер имеет 36 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и четыре поражения.

Ранее готовившегося к Олимпиаде боксера парализовало после падения с лестницы.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами