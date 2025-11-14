Бывший чемпион мира попался на кокаине

Бывший чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер сдал положительный допинг‑тест на кокаин. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издание, за подобное нарушение антидопинговых правил боксеру грозит дисквалификация на два года.

Новозеландский боксер, который выступает в тяжелой весовой категории, сдал допинг-тест в день боя с представителем Великобритании Фабио Уордли, который состоялся в конце октября 2025 года в Лондоне. Поединок завершился победой английского боксера техническим нокаутом в 11-м раунде, что позволило ему стать обладателем временных поясов WВО и WBA.

Также отмечается, что спортсмен в течение всей подготовки к бою находился вместе со своей семьей в Ирландии и Лондоне. При этом издание The Sun указывает, что в биоматериале Паркера был обнаружен метаболит кокаина — бензоилэкгонин. Вещество может оставаться в крови до четырех дней. Это значит, что Паркер употребил наркотик в последнюю неделю перед боем.

За карьеру 33‑летний Паркер имеет 36 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и четыре поражения.

Ранее готовившегося к Олимпиаде боксера парализовало после падения с лестницы.