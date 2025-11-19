«Спонтанно и неожиданно»: объяснили изменения в тренерском штабе «Динамо»

И.о. главного тренера Козлов о назначении в «Динамо»: долго об этом мечтал

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил свое назначение на пост после ухода Алексея Кудашова. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Все получилось спонтанно и неожиданно. Даже не было времени подготовиться. Это волнительно, но я долго об этом мечтал. Все мы делаем одно дело, коллеги будут мне помогать», — заявил Козлов.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 4:2.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее сообщалось, что Романа Ротенберга могут наказать за нецензурную брань на матче детских команд.