В «Динамо» рассказали, как отнеслись к уходу Карпина из клуба

Степашин об уходе Карпина из «Динамо»: чисто мужской поступок
Александр Вильф/РИА Новости

Член совета директоров, глава консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин назвал мужским поступком решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера команды, передает «КП Спорт».

Поступок чисто мужской. Никаких финансовых компенсаций он не требует. В отличие от некоторых других специалистов, скажем. Пожелание только одно — чтобы у него получилось со сборной», — сказал Степашин.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

Ранее известный тренер оценил работу Карпина в сборной России.

Футбол. Чемпионат России
