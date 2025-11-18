Руководство «Динамо» не разрешило фанатам пронести баннер в поддержку экс-тренера команды

Руководство московского «Динамо» не разрешило фанатам пронести баннер в поддержку бывшего главного тренера Алексея Кудашова на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного «Спартака», сообщает Telegram-канал фанатов бело-голубых.

«На сегодняшний матч нами был подготовлен баннер со словами благодарности для Алексея Николаевича. Но клуб решил, что ему не место на матче. Мы считаем иначе и собираем всех желающих принять участие и передать наши пожелания сразу после матча», — говорится в сообщении.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 4:2.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

