«Трактор» проиграл «Металлургу» в матче КХЛ

«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче после ухода тренера Гру
Магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одолел челябинский «Трактор».

Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей точными бросками отметились Роман Канцеров, Руслан Исхаков, Александр Сиряцкий и Валерий Орехов. За «Трактор» шайбы забросили Михаил Григоренко, Григорий Дронов и Джош Ливо.

17 ноября наставник «Трактора» Бенуа Гру принял решение покинуть команду.

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» идет на шестом месте, набрав 31 очко. «Металлург» возглавляет таблицу, набрав 44 балла.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее золотая медаль сборной России по хоккею была выставлена на аукцион.

