Агент рассказал, как очистить «Динамо» после Карпина

Агент Селюк: после Карпина Гусеву надо пригласить клининговую компанию
Евгений Биятов/РИА Новости

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в комментарии для Legalbet критично отозвался о работе Валерия Карпина в московском «Динамо», заметив, что назначенному исполняющим обязанности после отставки специалиста Ролану Гусеву придется проделать большую работу по расчистке состава.

«Однозначно, Карпин после себя оставил целый ворох проблем и мусора. Слава богу в «Динамо» разобрались. Не дали Карпину занести еще. Он же еще предложил трех-четырех игроков «Ростова». А еще идет и приватизация сборной. Он манипулирует, выставляет за сборную Мелехина, Ваханию, и потом предлагает их в «Динамо» за миллионы. Он создавал обертку, чтобы продать. «Динамо» практически превратилось в «Ростов», — считает агент.

Селюк назвал Максима Осипенко, Антона Миранчука и Ивана Сергеева, приобретенных при Карпине, «сбитыми летчиками», а также заметил, что Ролану Гусеву теперь «необходимо пригласить клининговую компанию», чтобы «убрать мусор» из динамовского состава. По мнению Селюка, именно Гусеву руководство бело-голубых должно дать шанс поработать с командой на постоянной основе, а не искать нового главного тренера на стороне.

После первого круга «Динамо» занимает десятое место в Российской премьер-лиге, набрав 17 очков за 15 встреч. Карпин 17 ноября объявил о добровольном уходе в отставку с поста главного тренера клуба, чтобы сосредоточиться на национальной сборной.

Ранее известный тренер оценил работу Карпина в сборной России.

