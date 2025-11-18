Глава МОК: каждый должен иметь возможность соревноваться без дискриминации

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выступила против дискриминации в спорте. Ее слова передает пресс-служба организации.

«Спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут объединиться в мирном соревновании. Каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать в них без дискриминации», — сказала Ковентри.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

