«В России нужно драться»: турецкий футболист объяснил разницу между РПЛ и своим чемпионатом

Нападающий «Оренбурга» Гюрлюк: российский и турецкий чемпионаты похожи
ФК «Оренбург»

Турецкий нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк в комментарии для Legalbet высказался о своем родном турецком чемпионате, сравнив его с Российской премьер-лигой. Игрок отметил как схожие черты турниров, так и их различия.

«В целом турецкий чемпионат и РПЛ очень похожи. Но российский футбол более тяжелый. В России порой нужно буквально драться и бороться на поле. В Турции все немного по-другому: там больше техники и больше качественных игроков», — отметил футболист.

22-летний Гюрлюк на родине выступал за «Алтынорду» во втором по статусу дивизионе национального чемпионата и за два сезона провел 47 матчей, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. В «Оренбург» он перешел перед сезоном 2023/24 и за время, проведенное в команде, в 49 матчах Российской премьер-лиги забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. Во всех турнирах он провел за «Оренбург» 66 встреч, набрав 6+8.

Ранее сообщалось о том, что обновленный лимит на легионеров в РПЛ введут до конца года.

Футбол. Чемпионат России
