Легенда сборной СССР: Карпин поступил по-джентльменски

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров оценил решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера московского «Динамо», отметив, что специалист поступил по-джентельменски, передает «Чемпионат».

«Я думаю, что Карпин поступил по-джентльменски — как большой игрок и как большой тренер. Считаю, что он поступил правильно. Наверное, у руководства кончилось терпение смотреть на это», — сказал Уваров.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

