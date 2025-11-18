Черчесов предложил Дегтяреву ввести налог на легионеров в РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов предложил на встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым ввести налог на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает ТАСС.

Черчесов предложил сохранить лимит на легионеров как инструмент защиты внутреннего рынка, а также ввести налог на дополнительных иностранных футболистов в заявке, который будет рассчитываться исходя из позиции клуба в турнирной таблице по итогам сезона. Специалист отметил, что налог должен быть выше для клубов, которые находятся выше в турнирной таблице чемпионата.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее сообщалось о том, что обновленный лимит на легионеров в РПЛ введут до конца года.