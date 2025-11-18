На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Черчесов предложил Дегтяреву ввести налог на легионеров в РПЛ

Тренер «Ахмата» Черчесов предложил Дегтяреву ввести налог на легионеров в РПЛ
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов предложил на встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым ввести налог на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает ТАСС.

Черчесов предложил сохранить лимит на легионеров как инструмент защиты внутреннего рынка, а также ввести налог на дополнительных иностранных футболистов в заявке, который будет рассчитываться исходя из позиции клуба в турнирной таблице по итогам сезона. Специалист отметил, что налог должен быть выше для клубов, которые находятся выше в турнирной таблице чемпионата.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее сообщалось о том, что обновленный лимит на легионеров в РПЛ введут до конца года.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами