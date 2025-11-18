«Фраза важна, как наш триколор»: глава Дагестана о словах Махачева про силу России

Глава Дагестана Меликов о словах Махачева про Россию: было сказано для нас всех

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поблагодарил бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислама Махачева после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой за упоминание родины, передает «Матч ТВ».

«Слова Махачева про то, что у нас самая сильная страна, самая сильная республика и самые сильные спортсмены были определены девизом. Эта фраза для нас настолько же важна, как наш триколор. Эти слова были произнесены для нас всех», — заявил Меликов.

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

