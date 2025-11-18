В Госдуме назвали главную задачу Карпина в сборной после ухода из «Динамо»

Журова назвала задачу Карпина в сборной после его ухода из «Динамо»

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в момент отсутствия доступа к международным соревнованиям главной задачей Валерия Карпина является подготовка сборной России к победам после допуска, передает «Матч ТВ».

«Ребят в сборной много. Надо еще продумать тренировочный процесс, стратегию, тактику, соревнования, сборы. Сейчас задача — подготовить сборную, которая после допуска должна только выигрывать», — высказалась Журова.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

Ранее «Динамо» начал рассматривать кандидатуру Черчесова на пост главного тренера.