Единственный из россиян гроссмейстер вышел в четвертьфинал Кубка мира

Гроссмейстер Есипенко единственный из россиян вышел в четвертьфинал Кубка мира

Гроссмейстер Андрей Есипенко стал единственным представителем России, который продолжит борьбу за Кубок мира в четвертьфинале соревнований.

В матче 1/8 финала Есипенко одержал победу над соотечественником Андреем Гребневым в серии тай-брейков.

Российский гроссмейстер Даниил Дубов завершил выступление на турнире, уступив американцу Сэму Шенкленду также в решающей серии тай-брейков. Также на турнире произошла одна из главных сенсаций — Ян Непомнящий, занимающий 14-ю строчку в мировом рейтинге, проиграл индийскому шахматисту Диптаяну Гхошу, который находится на 237-й позиции Международной шахматной федерации (FIDE).

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее гроссмейстер Непомнящий остался в шоке от условий на Кубке мира FIDE в Индии.