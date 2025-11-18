«Мелковаты»: Роднина о российских соревнованиях

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что в условиях отсутствия международных стартов отечественные соревнования потеряли привлекательность. Ее слова приводит Sport24.

«Когда нет соревнований, мне неинтересно следить за нашим фигурным катанием. Спорт интересен соревнованиями, а не шоу и «Ледниковыми периодами». Для меня наши соревнования мелковаты. Это все равно что вариться в одной кастрюле», — заявила Роднина.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее российский фигурист похвалил за смешное интервью выступавшего под Шамана юниора.