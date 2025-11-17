Назван единственный боец, который сможет одолеть Махачева

Боец смешанных единоборств (ММА) Шон О'Мэлли заявил в соцсетях, что найти человека, способного составить реальную конкуренцию чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Исламу Махачеву сложно, но единственный возможный кандидат есть.

«Я не знаю, кто может победить Махачева. Не знаю, может ли вообще кто-то сделать это. Возможно, Хамзат Чимаев способен победить. У них очень похожие стили», — заявил О'Мэлли.

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее Махачев заявил, что его поразили жители США.