Стало известно, когда Карпин может покинуть «Динамо»

Футбольный агент Гурцкая: отставка Карпина могла состояться на прошлой неделе
Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!» сообщил о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

«Новый год Карпин может встретить уже с одной должностью. По его инициативе. Отставка могла состояться на прошлой неделе», — заявил Гурцкая.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

15 ноября сборная России проиграла команде Чили. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» идет на десятом месте, набрав 17 очков за 15 матчей.

Ранее тренер «Ахмата» Черчесов заявил, что для него совмещение постов невозможно.

