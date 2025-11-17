На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ягудин двумя фразами назвал негативные черты характера русских людей

Пресс-служба Первого канала

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в комментарии для Legalbet заявил, что русские люди обладают большим талантом, но не всегда добросовестно относятся к своим обязанностям.

«Почитайте русскую литературу, классику. Там очень много и красочно описано, кто живет в нашей стране. Мы нереальная и мегаталантливая нация, способная на очень многое: и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти — это, конечно, касается девушек, но и мужики иногда тоже могут! Мы и кашу из топора сварить можем. И так далее. Это все описано уже. Это все про нас. И это правда», — считает Ягудин.

Работающий ныне ведущим бывший спортсмен привел в пример организацию зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, когда весь мир сомневался, что в городе с таким климатом может пройти зимняя Олимпиада, однако все состоялось и было проведено на высшем уровне. И даже нераскрытое олимпийское кольцо во время церемонии открытия стало в итоге брендом и было воспринято в позитивном ключе. И в то же время Ягудин считает, что в природе и образе действий россиян присутствует «авось», а некоторые вещи делаются по принципу «и так сойдет».

Ранее глава ФФККР заявил, что Аделия Петросян и Петр Гуменник находятся не в блестящей форме.

