«Перегорел»: в КХЛ произошла еще одна тренерская отставка

«Матч ТВ»: тренер Гру покидает «Трактор», потому что перегорел
Владимир Федоренко/РИА Новости

Канадский специалист Бенуа Гру покидает пост главного тренера челябинского хоккейного клуба «Трактор». Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Официальная формулировка — по семейным обстоятельствам. На самом же деле Бен просто перегорел. У него накопилось большое недовольство. Он не согласен со многими решениями в команде», — указал источник.

Гру возглавил «Трактор» в 2024 году. Под его руководством в сезоне-2024/25 команда добралась до финала Кубка Гагарина, где проиграла ярославскому «Локомотиву». В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский клуб расположился на шестом месте Восточной конференции, набрав 31 очко в 28 матчах. 16 ноября «Трактор» проиграл «Автомобилисту» в регулярном чемпионате со счетом 1:5.

Это вторая тренерская отставка в КХЛ за последние дни. Московский хоккейный клуб «Динамо» в своем Telegram-канале официально объявил о прекращении сотрудничества с Алексеем Кудашовым, который занимал пост главного тренера команды с 2021 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов, который вернулся в штаб команды в сентябре 2025 года.

Ранее гол Кирилла Капризова принес «Миннесоте» победу в матче НХЛ.

Хоккей. КХЛ
