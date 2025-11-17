На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фанаты сборной Украины вывесили баннер с изображением горящего Кремля

Украинские фанаты вывесили баннер с нарисованным горящим Кремлем в игре отбора ЧМ
Kacper Pempel/Reuters

Фанаты сборной Украины вывесили баннер с изображением горящего Кремля на матче отборочного этапа чемпионата мира — 2026 против национальной команды Исландии.

На фоне нарисованного пожара был изображен фанат в экипировке ВСУ с файерами в руках. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) никак на инцидент не отреагировал.

Сборная Украины по футболу одержала победу над Исландией в отборочном матче чемпионата мира 2026 года и обеспечила себе участие в стыковых матчах. Встреча в Варшаве завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды благодаря голам Александра Зубкова на 83-й минуте и Алексея Гуцуляка на третьей добавленной минуте ко второму тайму.

По итогам шести матчей в группе D Украина набрала 10 очков, заняв вторую позицию и уступив только сборной Франции с 16 очками, которая получила прямую путевку на чемпионат мира. Исландия с семью очками осталась на третьем месте.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее тренер сборной Армении после разгрома от Португалии заявил, что команда не готова морально.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2026
