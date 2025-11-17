Махачев стал лидером среди россиян по доходу в UFC, заработав $14,5 млн за карьеру

Боец Махачев обошел всех россиян по заработку в UFC с доходом $14,5 млн за карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заработал за карьеру в промоушене $14,5 млн и стал лидером среди российских бойцов по этому показателю.

По информации Sporty Salaries, за поединок с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322 российский боец получил $3,32 млн — $800 тыс. за выход в октагон, $2,5 млн бонусов с продаж платных трансляций (PPV) и $32 тыс. спонсорских выплат. В марте 2025 года Махачев вошел в топ‑20 самых высокооплачиваемых бойцов в истории UFC с доходом от боев

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отреагировал на завоевание Махачевым второго пояса UFC.