Булыкин призвал ФИФА пожалеть Роналду

Бывший футболист сборной России Дмиитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что надеется на удовлетворение апелляции Португальской футбольной федерации (FPF), которая обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью предотвратить дисквалификацию Криштиану Роналду более чем на один матч после удаления в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с Ирландией.

«Такое случается даже на самом высоком уровне, даже с Криштиану. Роналду всегда играет с холодной головой, все понимает, свой имидж бережет, так что будем верить, что обойдется лишь одним матчем дисквалификации, который уже был сыгран. У меня с Игнашевичем была похожая ситуация, у нас были красные карточки, но ФИФА отнеслась снисходительно и не дала дополнительную дисквалификацию. Я думаю, что для Роналду это будет маленьким уроком, хотя он всем уроки может преподать сам. Думаю, что он понимает, что погорячился», — заявил Булыкин.

Инцидент произошел на 61-й минуте встречи с Ирландией в Дублине, когда 40-летний Роналду ударил локтем защитника ирландской команды Дару О'Ши. Изначально арбитр Гленн Нюберг показал желтую карточку, но после просмотра повтора на VAR изменил решение на красную.

Сразу после произошедшего фанаты приветствовали решение о красной карточке ликованием, а Роналду освистывали и издевались, когда он покидал поле и направлялся в туннель.

Ранее Португалия отобралась на ЧМ-2026, без Роналду разгромив Армению.