Синнер во второй раз выиграл Итоговый турнир ATP

Синнер сохранил звание чемпиона, во второй раз выиграв Итоговый турнир ATP
true
true
true
close
Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В финальном матче Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Поединок продолжался 2 часа 15 минут.

Синнер реализовал восемь эйсов. При этом он допустил пять двойных ошибок, но смог взять один решающий брейк-пойнт. Алькарас совершил пять ошибок на подаче, не сделал ни одной двойной ошибки и осуществил один брейк-пойнт из трех возможных.

Эта победа стала для Синнера второй подряд на Итоговом турнире ATP. В прошлом году он обыграл в финале американского теннисиста Тейлора Фрица.

На счету Синнера 21 титул в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема: дважды на Открытом чемпионате Австралии, по одному разу на US Open и Уимблдоне. В 2024 году он выиграл Итоговый турнир ATP, а в 2023 и 2024 годах побеждал в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии.

