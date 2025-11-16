Синнер во второй раз выиграл Итоговый турнир ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В финальном матче Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Поединок продолжался 2 часа 15 минут.

Синнер реализовал восемь эйсов. При этом он допустил пять двойных ошибок, но смог взять один решающий брейк-пойнт. Алькарас совершил пять ошибок на подаче, не сделал ни одной двойной ошибки и осуществил один брейк-пойнт из трех возможных.

Эта победа стала для Синнера второй подряд на Итоговом турнире ATP. В прошлом году он обыграл в финале американского теннисиста Тейлора Фрица.

На счету Синнера 21 титул в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема: дважды на Открытом чемпионате Австралии, по одному разу на US Open и Уимблдоне. В 2024 году он выиграл Итоговый турнир ATP, а в 2023 и 2024 годах побеждал в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии.

