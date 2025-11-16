«Динамо» объявило об отставке главного тренера

Московское «Динамо» объявило об отставке главного наставника Алексея Кудашова. Сам тренер подтвердил уход из клуба, его слова передает «Матч ТВ».

«Да, это правда. Завтра должна быть четкость», — заявил Кудашов.

Решение было принято руководством клуба после серии неудачных результатов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов, который вернулся в штаб команды в сентябре 2025 года.

54-летний Кудашов возглавлял «Динамо» с апреля 2021 года. Под его руководством команда победила в регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2023/24 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2024/25. На его счету рекорд клуба по количеству побед в КХЛ — 190.

В текущем сезоне команда занимает пятое место в Западной конференции с 33 очками после 26 матчей (16 побед при 10 поражениях).

Ранее СКА чуть не проиграл лидеру сезона КХЛ.