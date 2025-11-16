СКА чуть не проиграл лидеру сезона КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над лидирующим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата.

Встреча на льду «Ледового дворца» завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

СКА после второго периода вел со счетом 4:1. Счет открыл на 3-й минуте Никита Дишковский, далее в составе победителей шайбы забросили Игорь Ларионов-младший, Рокко Гримальди и Егор Зеленов.

В третьем периоде «Металлург» сократил отставание благодаря голам Александра Петунина и Дерека Барака, но сравнять счет так и не сумел. Эта победа позволила СКА вернуться в зону плей-офф Западной конференции.

В турнирной таблице СКА с 28 очками занимают седьмое место, а «Металлург», набрав 42 очка, располагается на первой позиции. Для магнитогорского клуба поражение стало первым за шесть последних игр.

В следующем турнире КХЛ СКА встретится с ЦСКА в гостях 24 ноября. Магнитогорский «Металлург» 18 ноября сыграет в Челябинске с местным «Трактором».

Ранее «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» на домашнем льду.