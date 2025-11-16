Россиянки выиграли четыре золотые медали на международном турнире по гимнастике

Российские спортсменки завоевали четыре золотые медали на международном турнире по художественной гимнастике под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

В соревнованиях среди взрослых гимнасток Арина Ткачук победила в упражнении с лентой.

Среди юниорок успешно выступила София Ланцова, завоевавшая три золотые медали — в личном многоборье, а также в упражнениях с булавами и лентой. Александра Борисова стала бронзовым призером в упражнениях с булавами и в многоборье среди взрослых спортсменок.

Спортсменки выступали под эгидой FIG. Турнир проходил с 14 по 16 ноября в Грузии.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса. Крамаренко отказали в нейтральном статусе.

