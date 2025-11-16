На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянки выиграли четыре золотые медали на международном турнире FIG

Россиянки выиграли четыре золотые медали на международном турнире по гимнастике
true
true
true
close
ГБУ ДО КК «СШОР по художественной гимнастике»

Российские спортсменки завоевали четыре золотые медали на международном турнире по художественной гимнастике под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

В соревнованиях среди взрослых гимнасток Арина Ткачук победила в упражнении с лентой.

Среди юниорок успешно выступила София Ланцова, завоевавшая три золотые медали — в личном многоборье, а также в упражнениях с булавами и лентой. Александра Борисова стала бронзовым призером в упражнениях с булавами и в многоборье среди взрослых спортсменок.

Спортсменки выступали под эгидой FIG. Турнир проходил с 14 по 16 ноября в Грузии.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса. Крамаренко отказали в нейтральном статусе.

Ранее в Иране задержали гимнастку за тренировку без хиджаба.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами