Стали известны победители парного проката на этапе Гран‑при в Москве

Фигуристы Степанова и Букин с отрывом одержали победу на этапе Гран‑при в Москве

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в танцах на льду на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

По итогам двух программ дуэт набрал 210,10 балла, значительно опередив своих ближайших преследователей.

Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, набравшие 183,33 балла. Третью позицию заняли Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов с результатом 176,36 балла.

Следующий этап Гран-при России пройдет с 21 по 24 ноября в Омске.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Аделия Петросян выиграла этап Гран-при России.