Португалия отобралась на ЧМ-2026, без Роналду разгромив Армению

Португалия без Роналду забила восемь голов Армении и прошла на ЧМ-2026

Сборная Португалии обеспечила себе участие в чемпионате мира 2026 года, одержав победу над командой Армении.

Команда победила в отборочном матче со счетом 9:1, несмотря на отсутствие Криштиану Роналду, дисквалифицированного после красной карточки в предыдущей игре с Ирландией.

Матч начался с обоюдных голов — на гол Ренату Вейги ответили ударом капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Однако после 28-й минуты португальцы полностью захватили инициативу: Гонсалу Рамуш, Жоау Невеш (дважды) и Бруну Фернандеш установили счет 5:1 к перерыву. Во втором тайме Фернандеш оформил хет-трик, а Карлуш Форбш и Шику Консейсау довели результат до разгромного.

Португалия с 13 очками возглавила группу F и стала 31-й командой, гарантировавшей себе место на чемпионате мира 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

