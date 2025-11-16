На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» на домашнем льду

Минское «Динамо» разгромило «Ак Барс» в матче КХЛ
Максим Богодвид/РИА Новости

Минское «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу белорусской команды.

За «Динамо» отличился дубль Пинчука, Липский, Сотишвили, Кузнецов, Усов и Энэс. В составе «Ак Барса» шайбы забросили Хмелевский, Миллер и Яшкин.

На второй минуте первого периода между хоккеистами произошла драка. В средней зоне поля конфликт начали нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко и защитник минского «Динамо» Николя Мелош.

Это вторая победа «Динамо» над казанским клубом в текущем сезоне — команды встречались в Минске, где хозяева одержали победу со счетом 4:3.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне проиграл четвертый матч в шести последних встречах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Минское «Динамо» одержало третью победу подряд в десяти последних матчах и располагается на третьей строчке.

Ранее «Автомобилист» в третий раз за сезон разгромил «Трактор» в матче КХЛ.

Хоккей. КХЛ
