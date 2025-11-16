«Автомобилист» в третий раз за сезон разгромил «Трактор» в матче КХЛ

«Трактор» разгромно проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ со счетом 5:1

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на льду «Арены-Трактор» завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, прервав серию из четырех поражений подряд екатеринбургской команды.

В составе «Автомобилиста» дублем отметился Рид Буше, а по одной шайбе забросили Юрий Паутов, Максим Денежкин и Стефан Да Коста. Единственный гол челябинцев на счету Артемия Низамеева.

23 октября матч «Трактора» и «Автомобилиста» завершился со счетом 5:3 также в пользу Екатеринбурга.

«Автомобилист» с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор», набрав 31 очко, идет шестым.

В следующем туре 18 ноября «Трактор» снова сыграет дома против магнитогорского «Металлурга», а «Автомобилист» примет нижнекамский «Нефтехимик».

Ранее клуб-аутсайдер КХЛ уволил главного тренера после 11 поражений подряд.