Провал сборной России в матче с Чили назвали ожидаемым

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев назвал провалом поражение сборной России от национальной команды Чили и отметил, что этого следовало ожидать. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Посмотрите, с какими соперниками мы играли до этого. С африканскими, которым забивали помногу и радовались тому, какие мы крутые. А на этот раз к нам приехали южноамериканские сборные. Раньше мы играли с Бразилией, Уругваем, с теми же чилийцами, и не считали их за соперников для нас. В любом составе мы их обыгрывали», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

